На коллайдере NICA впервые обеспечена устойчивая циркуляция встречных пучков

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Физики Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) достигли одновременной циркуляции встречных ионных пучков на коллайдере NICA, сообщили в пресс-службе ОИЯИ.
«На ускорительном комплексе NICA преодолен важный рубеж. В ночь на 12 февраля 2026 года в ходе пусконаладочных работ в кольцах коллайдера впервые была достигнута длительная одновременная циркуляция встречных ионных пучков», — отметили в пресс-службе.
Техническая реализация двухпучкового режима, по оценке ученых, стала развитием январского успеха, когда была налажена работа с одиночным пучком. Специалисты лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) ОИЯИ последовательно произвели инжекцию (впуск) ионов ксенона в верхнее и нижнее кольца. Стабильная циркуляция наблюдалась в течение десятков минут, что свидетельствует о корректной и синхронной работе сложнейших инженерных систем всего комплекса.
«Это достижение открывает перед нами путь к получению проектных параметров столкновений и подтверждает соответствие характеристик всех основных систем коллайдера техническим требованиям. Впереди много кропотливой работы, но главный шаг успешно сделан — коллайдер можно поздравить с еще одним “днем рождения”, — рассказал заместитель начальника ускорительного отделения ЛФВЭ ОИЯИ по научной работе Анатолий Сидорин.
Теперь физики и инженеры переходят к следующей стадии, необходимой для начала полноценных экспериментов. В планах на будущее — точное измерение и коррекция оптики колец, работа над повышением интенсивности пучков и, наконец, сведение сгустков частиц в точке встречи для регистрации первых столкновений.
NICА (Nuclotron based Ion Collider Facility) — ускоритель частиц, один из проектов класса «мегасайенс» в России, базируется в Объединенном институте ядерных исследований. Эта установка, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны.