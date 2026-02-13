Инженер с белорусскими корнями создает пистолеты Лебедева для МВД России

Дмитрий Лебедев, ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода создал линейку современных пистолетов, которые используют МВД, Росгвардия и другие органы исполнительной власти России. У него, пишет Sputnik.by, есть белорусские корни.
— Я отношусь к Беларуси, как своей второй родине: моя мама, Галина Васильевна, в девичестве Русак, белоруска, родилась в 1931 году в населенном пункте Горани, что под Минском, — сказал Лебедев Sputnik.by.
Его отец родился в Санкт-Петербурге. В 1962 году семья переехала в подмосковный Калининград.
— Мои два брата остались жить в Беларуси: Владимир, к сожалению, умер, — был завкафедрой Могилевского госуниверситета. А Василий, специалист по станкам ЧПУ, живет в Гомеле, — сказал Дмитрий Лебедев.
Пистолет Лебедева компактный (ПЛК) предназначен для замены пистолета Макарова (ПМ), а модульный пистолет (МПЛ) — для замены в подразделениях Росгвардии пистолета Ярыгина 6П35. В 2021 году ПЛК принят на вооружение МВД РФ, а МПЛ и МПЛ-1 — Росгвардией.
Прочитайте про драмы жизни и удары судьбы авиаконструктора Павла Сухого: «Едва живой добрался до Гомеля и попал в больницу».
Еще писали про ученого-изобретателя Павла Кобеко из белорусского Мстиславля: был уборщиком, но его слушал «отец» атомной бомбы, а еще рассчитал скорость машин на Дороге жизни.