Главные новости за неделю 9−13 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей 9—13 февраля 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Кремль анонсировал новые переговоры по Украине

Источник: Олег Елков/ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Женеве 17—18 февраля.

Лавров: мораторий ДСНВ сохраняется, пока США его соблюдают

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Мораторий в отношении лимитов российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сохраняется до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Роскомнадзор ограничил работу Telegram

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

«По-прежнему не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», — говорится в заявлении ведомства.

Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

Источник: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

Регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5%. Это шестое снижение «ключа» подряд и первое — в 2026 году.

Студент устроил стрельбу в колледже Анапы

Источник: Яков Поткин/ТАСС

17-летний студент, устроивший стрельбу в колледже Анапы, перед атакой опубликовал угрожающий статус в мессенджере. Жертвой стрелка стал охранник, не пустивший его вглубь здания, еще двое ранены. СК возбудил уголовное дело.

