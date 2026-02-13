Главные новости за неделю 9−13 февраля 2026 года

Мораторий в отношении лимитов российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сохраняется до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.