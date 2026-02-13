Главные новости за неделю 9−13 февраля 2026 года

Кремль анонсировал новые переговоры по Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Женеве
Лавров: мораторий ДСНВ сохраняется, пока США его соблюдают
Мораторий в отношении лимитов российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сохраняется до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Роскомнадзор ограничил работу Telegram
«По-прежнему не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», — говорится в заявлении ведомства.
Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%
Регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5%. Это шестое снижение «ключа» подряд и первое — в 2026 году.
Студент устроил стрельбу в колледже Анапы
17-летний студент, устроивший стрельбу в колледже Анапы, перед атакой опубликовал угрожающий статус в мессенджере. Жертвой стрелка стал охранник, не пустивший его вглубь здания, еще двое ранены. СК возбудил уголовное дело.