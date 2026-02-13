Ричмонд
В Башкирии открыли еще две «Молочные кухни»

За семь лет молочную продукцию получили 120 тысяч жителей Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии открыли еще два пункта выдачи бесплатной молочной продукции — в Благовещенске и Учалах. Теперь их в республике 134, сообщил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, проект возродили в 2019 году, и только в 2025-м продукцию получили почти 21 тысяча человек, из них полторы тысячи — родственники участников СВО. Всего за семь лет «молочной кухней» охватили 120 тысяч жителей.

Сейчас предприятие выпускает не только детское питание, но и молоко, йогурты, кефир, масло, маффины, печенье, квас. В Белорецке делают сыры, в Верхних Кигах к лету запустят производство кумыса.

Хабиров отметил, что власти также прорабатывают проект по обеспечению лечебным питанием детей с дефицитом массы тела.

