В Москве пошел первый в 2026 году дождь

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Первый в текущем году дождь пошел в Москве. Об этом передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столичного региона.
В частности, дождь отмечается в центре мегаполиса, на востоке, юге и юго-востоке, а также в близлежащих к столице по этим направлениям городах Подмосковья. Таким образом, дождь, хоть и очень небольшой, но все-таки достаточно ощутимый, стал первым для Московского региона с начала 2026 года.
Ранее он прогнозировался синоптиками Гидрометцентра РФ наравне со снегом и мокрым снегом, ожидаемыми в столице и по области в ближайшие сутки.
Осадки стали следствием западно-восточного переноса воздушных масс и серии волновых циклонов, обеспечивших приход резкого потепления, которое продлится недолго. Так, в беседе с ТАСС метеорологи ранее отмечали, что уже вечером 14 февраля в Москве и области начнется резкое похолодание: если днем столбики термометров могут подняться до плюс 4 градусов, то уже в ночь на воскресенье — опустятся до минус 8−10 градусов в столице и до 8−13 градусов ниже нуля в Подмосковье. Некоторое время назад похолодание прогнозировалось вечером в воскресенье, однако затем прогноз был скорректирован на сутки. Очередную морозную волну холода несет в столичный регион холодный атмосферный фронт.
Температура воздуха в мегаполисе составляет около плюс 1,5 градуса на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, и плюс 2,1 градуса в центре у гостиницы «Балчуг».