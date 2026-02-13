В Москве пошел первый в 2026 году дождь

Осадки стали следствием западно-восточного переноса воздушных масс и серии волновых циклонов, обеспечивших приход резкого потепления, которое продлится недолго. Так, в беседе с ТАСС метеорологи ранее отмечали, что уже вечером 14 февраля в Москве и области начнется резкое похолодание: если днем столбики термометров могут подняться до плюс 4 градусов, то уже в ночь на воскресенье — опустятся до минус 8−10 градусов в столице и до 8−13 градусов ниже нуля в Подмосковье. Некоторое время назад похолодание прогнозировалось вечером в воскресенье, однако затем прогноз был скорректирован на сутки. Очередную морозную волну холода несет в столичный регион холодный атмосферный фронт.