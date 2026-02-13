В России в 2026 году заработают две уникальные мегаустановки

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Работа двух уникальных российских мегаустановок — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) и 20 экспериментальных станций реактора ПИК — будет продемонстрирована в 2026 году, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.
«В этом году, в конце года мы сдаем реактор ПИК, 20 станций экспериментальных. В этом же году мы сдаем СКИФ. Ориентировочно в августе-сентябре президент проведет совет, на котором это все и будет озвучено и будет “освящен” СКИФ. Это будут две уникальные установки, мы в 2026 году их продемонстрируем», — сказал Ковальчук, выступая на заседании совета, которое посвящено 123-й годовщине рождения академика Анатолия Александрова.
СКИФ строится под Новосибирском, мегаустановка станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. Его запуск был перенесен с 2024 года на конец 2025 года. По информации заказчика строительства — Института катализа СО РАН — в середине ноября готовность комплекса составляла более 95%. В конце января председатель СО РАН Валентин Пармон сообщал о том, что пуск синхротрона ожидается до середины лета.
Высокопоточный исследовательский реактор ПИК, развиваемый в Гатчине Петербургским институтом ядерной физики (НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ) им. Б. П. Константинова, предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, исследования объектов микромира, а также развития многих других фундаментальных и прикладных научных направлений. На базе реактора также создан международный центр синхротронных, нейтронных и лазерных исследований.