В России в 2026 году заработают две уникальные мегаустановки

«В этом году, в конце года мы сдаем реактор ПИК, 20 станций экспериментальных. В этом же году мы сдаем СКИФ. Ориентировочно в августе-сентябре президент проведет совет, на котором это все и будет озвучено и будет “освящен” СКИФ. Это будут две уникальные установки, мы в 2026 году их продемонстрируем», — сказал Ковальчук, выступая на заседании совета, которое посвящено 123-й годовщине рождения академика Анатолия Александрова.