Первый международный конгресс госуправления собрал в Москве более 2 тыс. участников

В Москве завершился первый Международный конгресс государственного управления. Россия заявила о себе как о центре управленческих компетенций. В течение четырех дней специалисты из России и более десятка зарубежных стран обсуждали современные вызовы госуправления и искали практические решения для органов власти. О том, чем российская школа управления отличается от западных моделей, почему она привлекает внимание международных экспертов и как формирует управленцев нового поколения, — читайте в материале «Газеты.Ru».