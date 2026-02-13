В Уфе на проспекте Октября восстановят километровую живую изгородь

В администрации Уфы обсудили, как город будут озеленять в этом году. Директор «Горзеленхоза» Фидарис Лукманов представил планы предприятия.
По его словам, весной в рамках акции «Зеленая Башкирия» планируют взяться за живую изгородь на проспекте Октября. Работы разобьют на два участка: от улицы Братьев Кадомцевых до улицы имени Города Галле (250 погонных метров) и от улицы 50-лет СССР до площади Ленина (640 погонных метров).
Кроме того, в парках и скверах города высадят больше семи десятков деревьев и почти полторы тысячи кустарников. В городских лесах появится около 12 тысяч сеянцев.
