Минчанин спас соседку-пенсионерку, завив на ее стук в милицию. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию поступила жалоба от жителя Минска, проживающего в Заводском район. Он заявил, что из соседсской квартиры раздается бесконечный шум, мешающий отдыху. На место оперативно приехали патрульные.
Открыв дверь, откуда доносился шум, милиционеры заметили лежащую на полу 81-летнюю женщину. Выяснилось, что пенсионерка упала с кровати. Она не могла подняться и на протяжении нескольких часов стучала по полу, чтобы привлечь внимание соседей. Сотрудники вызвали скорую медицинскую помощь, успокоили минчанку.
