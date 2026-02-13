Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанин спас соседку-пенсионерку, завив на ее стук в милицию

Житель Минска заявил на свою соседку в милицию и спас ее — вот что случилось.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин спас соседку-пенсионерку, завив на ее стук в милицию. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступила жалоба от жителя Минска, проживающего в Заводском район. Он заявил, что из соседсской квартиры раздается бесконечный шум, мешающий отдыху. На место оперативно приехали патрульные.

Открыв дверь, откуда доносился шум, милиционеры заметили лежащую на полу 81-летнюю женщину. Выяснилось, что пенсионерка упала с кровати. Она не могла подняться и на протяжении нескольких часов стучала по полу, чтобы привлечь внимание соседей. Сотрудники вызвали скорую медицинскую помощь, успокоили минчанку.

Ранее милиция сняла белоруса с маршрутки, ехавшего из «командировки» в Санкт-Петербург.

Тем временем в Бобруйске мать вызвала милицию на сына из-за золотых украшений.

Кроме того, белорусы узнали, что можно и нельзя делать в пятницу 13 февраля 2026.