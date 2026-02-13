В России спрогнозировали снижение цен на вторичное жилье

— Вторичные квартиры в России в марте подешевеют до 1,5% по сравнению с февралем. Это связано с тем, что весенний всплеск активности, характерный для прошлых лет, в 2026 году будет подавлен заградительными ставками по рыночной ипотеке, — считает эксперт.