В России спрогнозировали снижение цен на вторичное жилье

Уже этой весной жилье в регионах России может подешеветь. Речь идет о квартирах на вторичном рынке, при этом, снижение цен не будет резким. Таким мнением в беседе с изданием «Газета.Ru» поделился специалист в сфере финансов и бизнеса Дмитрий Трепольский.
— Вторичные квартиры в России в марте подешевеют до 1,5% по сравнению с февралем. Это связано с тем, что весенний всплеск активности, характерный для прошлых лет, в 2026 году будет подавлен заградительными ставками по рыночной ипотеке, — считает эксперт.
По его словам, вторым фактором выступает конкуренция с новостройками. При этом, в объявлениях цены все еще могут оставаться высокими, однако, продавцы охотнее будут идти на скидки реальным покупателям.
Тем временем Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5% годовых, сообщает RT. По мере торможения инфляции снижение ключевой ставки должно продолжиться в текущем году, уверены эксперты. По оценке на 9 февраля уровень инфляции в России составил 6,3%.