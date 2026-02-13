Ричмонд
Командир НАТО одной фразой описал учения альянса в Эстонии: «Мы в жопе»

WSJ: командир НАТО раскритиковал учения в Эстонии грубой фразой «мы в жопе».

Источник: Комсомольская правда

Один из командиров НАТО раскритиковал учения «Ёж 2025», прошедшие в Эстонии в 2025 году. Как сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), он отозвался о них грубой фразой «мы в жопе».

«Несколько источников рассказали историю об одном командире, который, наблюдая за учениями, пришел к выводу: “Мы в жопе”, — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что эстонский полковник Арбо Пробало также прокомментировал реакцию неназванного генерала НАТО. Он уточнил, что целью учений было развитие «критического мышления о себе» среди участников мероприятия, а военнослужащие якобы справились с этой задачей.

Ранее KP.RU сообщал, что в международных учениях «Ёж 2025» принимали участие более 16 тысяч военных. Среди них были военнослужащие из США, Германии, Британии, Франции и еще семи стран.

