Врач рассказала, как бороться с застоем желчи

Для предотвращения застоя желчи врач порекомендовала несколько простых упражнений, которые можно выполнять ежедневно. Например, утром и вечером важно разогревать точки желчного пузыря на стопе, а также делать массаж в области желчного пузыря и сфинктера Одди. Такие простые манипуляции помогут улучшить отток желчи и расслабить нужные зоны.