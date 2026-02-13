Врач рассказала, как бороться с застоем желчи

Застой желчи может стать причиной развития атеросклероза, инсульта и даже опухолевых заболеваний, предупредила врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Коновалова. Желчь выполняет несколько важных функций в организме, включая регулировку всасывания жиров и защиту кишечника от паразитов. Об этом пишет aif.ru.
«Регулируя всасывание жиров, которые являются энергетическим субстратом для организма, желчь отвечает за интенсивность энергетических обменов, регенерацию клеток в зонах воспаления», — рассказала Коновалова.
Для предотвращения застоя желчи врач порекомендовала несколько простых упражнений, которые можно выполнять ежедневно. Например, утром и вечером важно разогревать точки желчного пузыря на стопе, а также делать массаж в области желчного пузыря и сфинктера Одди. Такие простые манипуляции помогут улучшить отток желчи и расслабить нужные зоны.
Кроме того, врач порекомендовала заниматься гимнастикой для шеи, спины и выполнять дыхательные упражнения для активной работы диафрагмы. Эти практики помогут снять напряжение, которое может затруднить нормальную работу желчного пузыря.
