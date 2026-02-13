На Кубани месяц ищут подростка, пропавшего после ссоры с отцом

Шестнадцатилетний Вадим Мелихов ушел из дома в станице Брюховецкой 6 января. С тех пор о нем ничего не известно. Родные сразу забили тревогу: сын не отвечал на звонки и не выходил на связь в соцсетях. К поискам подключились полиция и добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт». Однако больше чем за месяц не удалось найти ни одной зацепки.