На Кубани месяц ищут подростка, пропавшего после ссоры с отцом

Волонтеры прочесали 840 км и заброшенные здания, но следов 16-летнего парня нигде нет.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае уже месяц ищут после загадочного исчезновения 16-летнего подростка, который пропал после ссоры с отцом. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».

Шестнадцатилетний Вадим Мелихов ушел из дома в станице Брюховецкой 6 января. С тех пор о нем ничего не известно. Родные сразу забили тревогу: сын не отвечал на звонки и не выходил на связь в соцсетях. К поискам подключились полиция и добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт». Однако больше чем за месяц не удалось найти ни одной зацепки.

Знакомые семьи рассказали, что после развода родителей подросток жил с отцом. Отношения между ними были напряженными. Последняя крупная ссора произошла 4 января, а спустя два дня Вадим исчез. В день пропажи он был одет в черную куртку, темно-серые джинсы и белые кроссовки.

Волонтеры обследовали все окрестности станицы, прошли 840 километров. Поиски шли по колено в снегу, привлекали кинологов с собаками. Добровольцы осмотрели и заброшенные здания, но безуспешно. В ближайшее время планируются новые выезды, о них сообщат дополнительно.

— Поиски продолжаются, — подтвердили в полиции.

Вадим пропал 6 января.

Приметы Вадима: рост 175 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Любую информацию о местонахождении подростка можно сообщить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по бесплатному телефону: 8−800−700−54−52.

