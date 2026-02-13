Диетолог рассказал, как приготовить вкусные и полезные блюда из картофеля

Блюда из картошки нельзя назвать диетическими, однако, можно приготовить корнеплод так, чтобы получить из него максимум пользы. Об этом заявил корреспонденту aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
— Молодая картошка менее калорийная, чем та, что пролежала какое-то время. Самым полезным является картофель, приготовленный альденте — сохранивший упругость, и не превратившийся в пюре. Такая степень готовности обеспечивает более низкий гликемический индекс, — отметил специалист.
Врач добавил, что допускается употребление и запеченного картофеля. Употреблять корнеплод рекомендуется с рыбой или овощами.
При выборе картофеля специалисты рекомендуют тщательно осмотреть клубни. Качественный картофель характеризуется сухой, чистой и плотной кожурой, отсутствием ростков, дефектов и в первую очередь зелёных участков, содержащих токсичный соланин, предупредил ранее Life.ru. Оптимальным выбором будет картофель среднего размера.