Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог рассказал, как приготовить вкусные и полезные блюда из картофеля

Диетолог Поляков: молодой картофель содержит наименьшее число калорий.

Источник: Комсомольская правда

Блюда из картошки нельзя назвать диетическими, однако, можно приготовить корнеплод так, чтобы получить из него максимум пользы. Об этом заявил корреспонденту aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

— Молодая картошка менее калорийная, чем та, что пролежала какое-то время. Самым полезным является картофель, приготовленный альденте — сохранивший упругость, и не превратившийся в пюре. Такая степень готовности обеспечивает более низкий гликемический индекс, — отметил специалист.

Врач добавил, что допускается употребление и запеченного картофеля. Употреблять корнеплод рекомендуется с рыбой или овощами.

При выборе картофеля специалисты рекомендуют тщательно осмотреть клубни. Качественный картофель характеризуется сухой, чистой и плотной кожурой, отсутствием ростков, дефектов и в первую очередь зелёных участков, содержащих токсичный соланин, предупредил ранее Life.ru. Оптимальным выбором будет картофель среднего размера.