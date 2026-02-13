Власти свели в могилу: Из-за вызова в полицию по поводу «электоральной коррупции» скончался участник становления Гагаузии

Житель Вулканешт Николай Руденко скончался на 69 году жизни.
«Из жизни ушёл человек честный, отзывчивый и искренний. Его знали, как трудолюбивого, порядочного, доброго семьянина и верного друга. Его мудрые советы, доброе слово и человеческое тепло навсегда останутся в памяти тех, кто имел счастье знать его лично», — написал в соцсетях общественный деятель Вадим Шиник.
В качестве реакции на его пост экс-депутат НСГ Роман Тютин отметил, что смерть Николая Руденко наступила после вызова в полицию по делу об «электоральной коррупции».
Близкие Николая Руденко слова Тютина подтверждают.
