Россиянам раскрыли неочевидный способ экономии

Забота об экологии позволяет существенно сэкономить бюджет. Об этом россиянам сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» эколог Ольга Лакустова.
— Экологичное потребление основано на пересмотре подхода к вещам, которые мы покупаем и в каких количествах. В среднем с таким подходом можно снизить чек примерно на 15−20%, — отметила специалист.
Он рекомендовала ходить в магазин со списком покупок, не покупать большие объемы скоропортящихся продуктов, а также минимизировать использование одноразовых вещей.
Еще один способ сэкономить — не оплачивать дополнительные услуги в квитанции ЖКХ, если их включили без согласия собственника. Как передает 360.ru, это могут быть услуги охраны, услуги консьержа, уборка территории или подъезда. Также, отдельным категориям граждан полагаются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.