Россиянам раскрыли неочевидный способ экономии

Еще один способ сэкономить — не оплачивать дополнительные услуги в квитанции ЖКХ, если их включили без согласия собственника. Как передает 360.ru, это могут быть услуги охраны, услуги консьержа, уборка территории или подъезда. Также, отдельным категориям граждан полагаются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.