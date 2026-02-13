Ричмонд
Безруков опроверг планы становиться ректором Школы-студии МХАТ

Безруков заявил, что доволен нынешней занятостью, и не хочет быть ректором.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что не намерен занимать пост ректора Школы-студии МХАТ. По словам актера, ему более чем достаточно нынешней работы, и нагружать себя еще и обязанностями ректора он бы не стал. Об этом Безруков сообщил в своем телеграм-канале.

«У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно», — написал Безруков.

Артист отметил, что злые языки распространяют слухи, будто бы он «строит коварные планы» насчет захвата этой должности. Безруков заверил, что все это — вбросы злопыхателей, но если они помогают ментально тем, кто их распространяет — «пусть продолжают».

Ранее KP.RU сообщил, что на маркетплейсах остановили продажи масок с изображением лица Безрукова.