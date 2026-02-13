Безруков опроверг планы становиться ректором Школы-студии МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что не намерен занимать пост ректора Школы-студии МХАТ. По словам актера, ему более чем достаточно нынешней работы, и нагружать себя еще и обязанностями ректора он бы не стал. Об этом Безруков сообщил в своем телеграм-канале.