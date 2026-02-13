Ричмонд
Макрон: Франция без евреев — дерево без ствола

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 13 февраля, заявил, что страна без евреев представляет собой «дерево без ствола». Также он призвал ввести обязательную меру наказания в виде дисквалификации за антисемитские, расистские и дискриминационные действия и высказывания.

— Цифровой антисемитизм, усиленный алгоритмами и преступным бездействием платформ, набирает популярность среди обычных людей и преследует тысячи наших соотечественников, даже в их личной жизни, — подчеркнул французский лидер.

По его словам, проповедники исламистского антисемитизма, который лежал в основе волнений, произошедших 7 октября 2025 года, пытаются развязать его на территории Франции, чтобы установить «власть террора», приводит его слова Telegram-канал издания Clash Report.

Утром 7 октября грузовик с газовыми баллонами загорелся в нескольких метрах от резиденции бывшего премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню в центре Парижа. Городской пожарной службе удалось быстро потушить возгорание. В СМИ отметили, что пожар произошел во время запланированной встречи Лекорню с коллегами.