Макрон: Франция без евреев — дерево без ствола

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 13 февраля, заявил, что страна без евреев представляет собой «дерево без ствола». Также он призвал ввести обязательную меру наказания в виде дисквалификации за антисемитские, расистские и дискриминационные действия и высказывания.