Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, с чем опасно сочетать блины

Гастроэнтеролог Мазько призвала есть поменьше блинов с беконом и майонезом.

Источник: Комсомольская правда

Самыми опасными сочетаниями с блинами считается жирное мясо, алкоголь и слишком сладкие топпинги. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала гастроэнтеролог Инна Мазько.

По словам специалиста, не стоит увлекаться блинами с майонезом, беконом или покупной ветчиной. Врач напомнила, что переработанное мясо содержит канцерогены, поэтому частое употребление таких продуктов опасно. Хотя от одного блинчика с ветчиной серьезных проблем не будет, злоупотребление жирной начинкой способно нанести вред организму.

Также специалист предупредила, что опасно использовать блины в качестве закуски под алкоголь. Медик пояснила, что даже легкое шампанское само по себе вредно, а в сочетании с выпечкой оно почти гарантированно приведет к вздутию живота и дискомфорту.

Кроме того, Инна Мазько призвала осторожнее относиться к сладким топпингам, мороженому и другим десертным начинкам. Она подчеркнула, что такая еда противопоказана диабетикам и тем, кто следит за весом, а здоровым людям не стоит есть ее постоянно.

При этом гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT объяснила, какая порция блинов считается безопасной. Она отметила, что взрослый человек без проблем с желудком может съесть два-три блина за раз. Для детей младшего школьного возраста достаточно одного-двух, но все зависит от калорийности начинки и общего рациона в течение дня.