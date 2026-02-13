Россиянам рассказали, с чем опасно сочетать блины

При этом гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT объяснила, какая порция блинов считается безопасной. Она отметила, что взрослый человек без проблем с желудком может съесть два-три блина за раз. Для детей младшего школьного возраста достаточно одного-двух, но все зависит от калорийности начинки и общего рациона в течение дня.