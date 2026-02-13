В МВД Татарстана призвали полностью заблокировать Telegram и пути доступа к нему

Ограничения работы мессенджера Telegram недостаточно для полноценного решения вопроса с кибермошенниками — для полной ликвидации проблемы платформу нужно полностью заблокировать, как и популярные способы получить к ней доступ. Такое мнение в пятницу, 13 февраля, выразил начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по Татарстану Руслан Гумеров.