В МВД Татарстана призвали полностью заблокировать Telegram и пути доступа к нему

Ограничения работы мессенджера Telegram недостаточно для полноценного решения вопроса с кибермошенниками — для полной ликвидации проблемы платформу нужно полностью заблокировать, как и популярные способы получить к ней доступ. Такое мнение в пятницу, 13 февраля, выразил начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по Татарстану Руслан Гумеров.
— Если запретить веб-сервисы и ограничить работу мессенджеров, оставить только MAX — проблема IT-преступлений во многом будет решена. Но наши граждане, к сожалению, могут использовать сервисы VPN, которые дают возможность обойти ограничения и Telegram, и других мессенджеров, — отметил правоохранитель.
Он предположил, что Роскомнадзор не стал бы замедлять Telegram, если бы он не влиял на деятельность злоумышленников в России, передает «Вечерняя Казань».
10 февраля в работе мессенджера произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство подчеркнуло, что будет и дальше ограничивать платформу, чтобы добиться от ее руководства исполнения российского законодательства.