Возбуждено дело против омских чиновников, оставивших мать бойцов СВО в аварийном доме

По версии следствия, 72-летняя сельчанка, чьи двое сыновей находятся в зоне специальной военной операции, проживает в аварийном неблагоустроенном доме. Несмотря на обращения пенсионерки об оказании помощи, местные власти не приняли мер к обеспечению малоимущей женщины и многодетной семьи ее сына жильем по договору социального найма.