Возбуждено дело против омских чиновников, оставивших мать бойцов СВО в аварийном доме

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении работников администрации Ленинского поселения Таврического района. Их подозревают в халатности, об этом ведомство сообщило вечером 14 февраля.
По версии следствия, 72-летняя сельчанка, чьи двое сыновей находятся в зоне специальной военной операции, проживает в аварийном неблагоустроенном доме. Несмотря на обращения пенсионерки об оказании помощи, местные власти не приняли мер к обеспечению малоимущей женщины и многодетной семьи ее сына жильем по договору социального найма.
В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего и устанавливаются виновные лица.
В следственном управлении напомнили, что о нарушениях прав граждане могут сообщать по телефону доверия: (8−3812) 395−506.
Ранее «КП-Омск» рассказала, что о проблеме матери участников спецоперации стало известно из социальных сетей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Две омички пострадали при столкновении грузовика с пассажирским микроавтобусом.
В омском детском саду готовили блюда из фальшивой говяжьей печени с сальмонеллой.