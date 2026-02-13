Ричмонд
Возбуждено дело против омских чиновников, оставивших мать бойцов СВО в аварийном доме

Пенсионерка живет без удобств, несмотря на жалобы.

Источник: Комсомольская правда

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении работников администрации Ленинского поселения Таврического района. Их подозревают в халатности, об этом ведомство сообщило вечером 14 февраля.

По версии следствия, 72-летняя сельчанка, чьи двое сыновей находятся в зоне специальной военной операции, проживает в аварийном неблагоустроенном доме. Несмотря на обращения пенсионерки об оказании помощи, местные власти не приняли мер к обеспечению малоимущей женщины и многодетной семьи ее сына жильем по договору социального найма.

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего и устанавливаются виновные лица.

В следственном управлении напомнили, что о нарушениях прав граждане могут сообщать по телефону доверия: (8−3812) 395−506.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что о проблеме матери участников спецоперации стало известно из социальных сетей.

