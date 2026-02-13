Ричмонд
CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста Гераскевича

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, оставив в силе решение о его дисквалификации.

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, оставив в силе решение о его дисквалификации. Как говорится в заявлении CAS, решение обусловлено правилами руководства МОК.

Лишить Гераскевича аккредитации было решено из-за использования шлема с изображением погибших украинских спортсменов. Он использовал шлем вопреки запрету. Одно из правил Олимпийской хартии предполагает запет политических высказываний в рамках соревнований.

Впоследствии было решено, что Гераскевич может присутствовать при проведении Олимпийских игр, но не сможет в них участвовать.

Читайте материал «Зеленский счел, что дисквалификация скелетониста “не соответствует принципам”».

