CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста Гераскевича

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, оставив в силе решение о его дисквалификации. Как говорится в заявлении CAS, решение обусловлено правилами руководства МОК.
Лишить Гераскевича аккредитации было решено из-за использования шлема с изображением погибших украинских спортсменов. Он использовал шлем вопреки запрету. Одно из правил Олимпийской хартии предполагает запет политических высказываний в рамках соревнований.
Впоследствии было решено, что Гераскевич может присутствовать при проведении Олимпийских игр, но не сможет в них участвовать.
