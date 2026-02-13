Ричмонд
Сейм Польши принял закон об амнистии для воевавших на стороне Украины поляков

Сейм Польши принял закон, освобождающий граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины, от ответственности. По данным радиостанции Polskie Radio, решение было практически единогласным.

За принятие закона проголосовали 406 депутатов, четверо выступили против, еще 19 воздержались.

Документ также предусматривает амнистию для граждан, осужденных за участие в боевых действиях без разрешения Министерства обороны Польши.

Уточняется, что служба в иностранной армии карается наказанием до пяти лет заключения. Точное количество поляков, воевавших или воюющих на стороне Украины, радиостанция не назвала.

Тем временем польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша в 2026 году планирует завоевать Балтийское море. Также, по его словам, в новом году Варшава намерена ускорить создание «самой сильной армии в Европе».

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел совещание Совета государств Балтийского моря. Основными темами обсуждения стали вопросы безопасности в Европе и кризисная ситуация на Украине.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше