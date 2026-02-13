Ричмонд
Врач Прокофьев: при отравлении ртутью поможет вода со взбитым яичным желтком

Врач предупредил, что ртуть может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Источник: Комсомольская правда

Если человек случайно проглотил ртуть, важно немедленно предпринять правильные шаги. Это крайне токсичное вещество может вызвать серьезные отравления, предупредил врач Денис Прокофьев. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Обычно медики сталкиваются с отравлением ртутью в следующих случаях: при хронической ртутной интоксикации, которая возникает в результате испарений металла (обычно такое происходит на производствах), и остром отравлении в результате приема ее солей внутрь», — отметил врач.

Если произошло отравление ртутью, необходимо срочно промыть желудок с активированным углем и пить воду со взбитым яичным желтком. Затем рекомендуется дать молоко или отвары риса и овсянки, чтобы нейтрализовать отравляющее вещество. Также следует сразу обратиться к специалисту для назначения лечения.

Если ртуть попадет в организм в виде паров, нужно немедленно покинуть зараженное помещение и вызвать скорую помощь. Врач также предупредил, что хроническое отравление ртутью может привести к длительным проблемам со здоровьем.

Напомним, недавно в Москве покупатели обнаружили шарики ртути в упаковке рыбы, приобретенной в одном из местных магазинов.