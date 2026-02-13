В Башкирии пациентка с муковисцидозом родила здорового ребенка

По словам министра, в регионе ведется специальный учет таких пациентов. В списке оказались почти 15 тысяч детей, у которых диагностировали 299 видов редких болезней. Помощь им оказывают в Центре орфанных заболеваний, который работает с 2019 года на базе Республиканского медико-генетического центра. Это одна из 11 ключевых площадок в стране, куда привозят генетический материал из 151 роддома всего Приволжского округа.