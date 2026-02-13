Ричмонд
Женщина уменьшила свою большую грудь, но она выросла снова

Жительница Англии потратила деньги на уменьшение груди, но через полтора месяца грудь выросла заново.

Об этом пишет The Sun.

37-летняя Халли Галлетта легла под нож в апреле 2025 года — ее не устраивал размер. Хирург убрал около 200 граммов ткани из каждой груди. Однако уже спустя несколько недель пациентка поняла, что результата почти не видно.

«Я посмотрела вниз и подумала, что грудь снова появилась», — рассказала она. Галлетта сравнила снимки до и после операции и не заметила существенной разницы. При этом ее вес остался прежним, так что дело не в наборе массы.

В марте 2026 года британке предстоит повторная операция. Бесплатно ее сделать не получится — женщина не подходит под критерии. Она признает, что грудь может увеличиться снова, но на третью процедуру уже не пойдет.

Медики предупреждают, что на результат операции влияют гормоны, вес и индивидуальные особенности организма.

