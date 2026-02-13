Ричмонд
Как поднять уровень тестостерона без лекарств: советы тренера

Тренер Савин: уровень тестостерона можно поднять с помощью физических упражнений.

Источник: Комсомольская правда

Тестостерон необходим для правильно работы мужского организма, поднять его уровень можно без лекарственных препаратов. Как это сделать, сообщил в разговоре с aif.ru фитнес-тренер Никита Савин.

— Силовые тренировки повышают уровень тестостерона. Наибольший эффект приносят упражнения на проработку нижних частей тела. Я бы рекомендовал делать упор на приседания со штангой и становую тягу, — сказал эксперт.

По его словам, беговые упражнения также могут эффективно повышать уровень тестостерона, но речь о коротких дистанциях и интервальном беге. Оптимальная продолжительность кардио — не более 30−35 минут, чтобы избежать критического роста кортизола.

Ранее 360.ru передал, что дефицит тестостерона у мужчин способен привести к утрате жизненных целей и мотивации. Пожилые мужчины также сталкиваются с проблемами вроде импотенции, потери мышечной массы и ухудшения общего самочувствия.