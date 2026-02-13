Диетолог поставила точку в вопросе о пользе жареного творога

Жареный творог стал популярным блюдом для завтрака россиян, заменив собой сырники. Однако, несмотря на отсутствие муки, это блюдо следует употреблять в ограниченном количестве, об этом заявила aif.ru врач-диетолог Наталья Денисова.
— Минус такого блюда в том, что оно содержит достаточно много жира, потому что творог жарится на масле, плюс иногда добавляется сыр, что тоже увеличивает количество жира, — рассказала эксперт.
Медик рекомендовала сочетать жареный творог с ягодами, фруктами, сухофруктами. Это дополнит блюдо сложными углеводами, необходимыми при утреннем приеме пищи.
Кстати, самый надёжный способ определить свежесть творога — это попробовать его, рассказал ранее Life.ru. Если творог имеет кислый или горьковатый привкус, даже если срок годности ещё не истёк, лучше не рисковать и использовать его для приготовления блюд, требующих термической обработки, или утилизировать.