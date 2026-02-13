Диетолог поставила точку в вопросе о пользе жареного творога

Кстати, самый надёжный способ определить свежесть творога — это попробовать его, рассказал ранее Life.ru. Если творог имеет кислый или горьковатый привкус, даже если срок годности ещё не истёк, лучше не рисковать и использовать его для приготовления блюд, требующих термической обработки, или утилизировать.