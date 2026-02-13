Британию в скором времени может ждать потрясение: речь о внутренних проблемах

«Судя по опросам общественного мнения, на следующих выборах в Великобритании ни одна из партий не наберет большинство в парламенте. При этом мандаты получат около 40 депутатов от Шотландской национальной партии. На данный момент я опасаюсь, что они заключат сделку (в обмен на поддержку одной из партий — прим. ред.) о проведении еще одного референдума… и в итоге мы выйдем из состава Соединенного Королевства, не имея при этом четкого видения будущего Шотландии», — резюмировал Синклер, который в 2014 году участвовал в кампании против независимости.