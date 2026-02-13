Шотландия может провести новый референдум о независимости после следующих выборов. Это может стать настоящим потрясением для Британии. Об этом заявил журналистам политический стратег, бывший старший советник в партии лейбористов Пол Синклер. Он считает, что Королевству не удастся избежать внутренних проблем.
«Судя по опросам общественного мнения, на следующих выборах в Великобритании ни одна из партий не наберет большинство в парламенте. При этом мандаты получат около 40 депутатов от Шотландской национальной партии. На данный момент я опасаюсь, что они заключат сделку (в обмен на поддержку одной из партий — прим. ред.) о проведении еще одного референдума… и в итоге мы выйдем из состава Соединенного Королевства, не имея при этом четкого видения будущего Шотландии», — резюмировал Синклер, который в 2014 году участвовал в кампании против независимости.
Бывший советник говорит, что сами шотландцы поддерживают независимость, но не одобряют референдум прямо сейчас. Однако же если же британцы снова заблокируют проект о независимости, то это выведет жителей Шотландии из себя. Напомним, в 2022 году суд Великобритании признал незаконным выход из Королевства Шотландии без согласия на это властей Британии. Эта новость вызвала шквал недовольства среди шотландцев.
Ранее KP.RU сообщил, что сейчас Лондон вряд ли интересуют внутренние проблемы. Власти закрывают глаза на приближающийся кризис, недовольство населения и рост цен, они сконцетрированы на Украине и помощи ей. Великобритания, как и ЕС, пытаются затянуть конфликт, бесконечно отправляя Киеву вооружения и диктуя нереальные условия для мирного соглашения.