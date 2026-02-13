В Ростове начали сносить аварийный заброшенный дом на улице Мечникова. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на жителей района.
По словам очевидцев, на участке возле дома № 53 заметили рабочих, и часть постройки уже отсутствует. Территорию оградили предупредительной лентой.
Здание признали аварийным еще в 2014 году. В 2018-м жильцов расселили, а само строение пообещали снести. Однако работы так и не начались, а сроки демонтажа неоднократно продлевали. Бесхозное место сразу облюбовали лица без определенного места жительства. За последние годы заброшенный дом горел несколько раз. Только в октябре прошлого года постройка полыхала дважды за сутки — предположительно, из-за тех, кто там ночевал.
Местные жители массово жаловались: огонь мог перекинуться на соседние дома. Тогда глава города поручил закрыть здание, чтобы исключить проникновение людей, и усилить патрулирование таких мест. В разработку взяли проект по сносу домов № 53 и № 51 на той же улице.
До конца лета 2025 года здание снести не успели. Продвижение жители заметили лишь сейчас. Как скоро демонтаж завершат, пока неизвестно.
