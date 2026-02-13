В Ростове начали сносить аварийный заброшенный дом на улице Мечникова

Здание признали аварийным еще в 2014 году. В 2018-м жильцов расселили, а само строение пообещали снести. Однако работы так и не начались, а сроки демонтажа неоднократно продлевали. Бесхозное место сразу облюбовали лица без определенного места жительства. За последние годы заброшенный дом горел несколько раз. Только в октябре прошлого года постройка полыхала дважды за сутки — предположительно, из-за тех, кто там ночевал.