Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Травматолог ответил, нужно ли вызывать скорую помощь ребенку после падения

Травматолог Кулик: шишка на голове после падения — повод обратиться к врачу.

Источник: Комсомольская правда

Зимние развлечения, например, катание на санках или коньках, нередко приводят к детским травмам. В каком случае рекомендуется обратиться за медицинской помощью, рассказал aif.ru травматолог-ортопед Никодим Кулик.

— Если ребёнок упал, сильно ударившись лбом или затылком, и потерял сознание, надо срочно вызывать скорую помощь, ведь это грозный неврологический симптом. Даже если всё обошлось лишь синяками и шишками, лёгкой тошнотой и головокружением, которые быстро прошли, успокаиваться не стоит — лучше обратиться за помощью, — пояснил специалист.

При этом, если ребёнок упал на спину и какое-то время не может вдохнуть, а вскоре всё налаживается, паниковать не стоит. И делать рентген лёгких не надо. В подобном случае целесообразно обратиться к травматологу для диагностики состояния.

Кстати, абсолютными лидерами по частоте переломов являются лучевая кость, ключица и лодыжки, сообщил RT. При этом, тяжёлые переломы чаще диагностируются у людей с избыточной массой тела из-за возникающей при падении сверхнагрузки, а также у пациентов с остеопорозом.