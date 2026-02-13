Травматолог ответил, нужно ли вызывать скорую помощь ребенку после падения

Зимние развлечения, например, катание на санках или коньках, нередко приводят к детским травмам. В каком случае рекомендуется обратиться за медицинской помощью, рассказал aif.ru травматолог-ортопед Никодим Кулик.
— Если ребёнок упал, сильно ударившись лбом или затылком, и потерял сознание, надо срочно вызывать скорую помощь, ведь это грозный неврологический симптом. Даже если всё обошлось лишь синяками и шишками, лёгкой тошнотой и головокружением, которые быстро прошли, успокаиваться не стоит — лучше обратиться за помощью, — пояснил специалист.
При этом, если ребёнок упал на спину и какое-то время не может вдохнуть, а вскоре всё налаживается, паниковать не стоит. И делать рентген лёгких не надо. В подобном случае целесообразно обратиться к травматологу для диагностики состояния.
Кстати, абсолютными лидерами по частоте переломов являются лучевая кость, ключица и лодыжки, сообщил RT. При этом, тяжёлые переломы чаще диагностируются у людей с избыточной массой тела из-за возникающей при падении сверхнагрузки, а также у пациентов с остеопорозом.