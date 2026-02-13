Психолог Слободчиков заявил о пользе любви для здоровья

Человек, который никого не любит, может быть больше подвержен проблемами с психическим здоровьем. О том, почему любить и быть любимым необходимо каждому, рассказал аif.ru доктор психологических наук Илья Слободчиков.
— Нехватка или недостаток любви очень быстро приводит и к депрессии, и к плохому настроению, и к зависти по отношению к тем, у кого все это есть. Поэтому нужно стараться любить самим, не бояться этого чувства, улыбаться почаще, — советует специалист.
При этом он подчеркнул, что любые сильные чувства, в том числе любовь и влюбленность, сопровождает избыток адреналина. Именно поэтому, под влиянием влюбленности люди делают глупости, иногда опасные для них самих или окружающих.
Кстати, сохранить романтичные отношения в паре возможно даже спустя многие годы, передает телеканал «Царьград». Для этого важно научиться понимать язык любви своего партнёра: для одних романтика заключается в цветах и сюрпризах, а для других — в тихих и спокойных моментах уединения. Полезно будет также возвращаться к воспоминаниям, которые вызывали трепет в начале отношений.