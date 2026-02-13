В МОК не увидели нарушений в использовании Фишналлером флага РФ на шлеме

Международный олимпийский комитет (МОК) не выявил нарушений в том, что итальянский сноубордист Роланд Фишналлер использовал изображение российского флага на своем шлеме. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
По его словам, на шлеме спортсмена сзади располагался небольшой российский флаг — наряду с флагами других стран, в которых он принимал участие в соревнованиях.
Глава МОК Кирсти Ковентри, в свою очередь, также подтвердила отсутствие нарушений.
«Здесь нарушения нет. Это… просто флаги тех стран, где он принимал участие. Ничего страшного в этом нет», — заявила она.
Напомним, ранее МОК отстранил украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в Олимпийских играх в Италии за использование шлема с запрещённым изображением, его также лишили аккредитации на турнире. Кроме того, в шлеме с дополнительными элементами запретили выступать украинской фристайлистке Екатерине Коцар.