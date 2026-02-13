В МОК не увидели нарушений в использовании Фишналлером флага РФ на шлеме

Напомним, ранее МОК отстранил украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в Олимпийских играх в Италии за использование шлема с запрещённым изображением, его также лишили аккредитации на турнире. Кроме того, в шлеме с дополнительными элементами запретили выступать украинской фристайлистке Екатерине Коцар.