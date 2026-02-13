Россиянам объяснили, чем опасен высокий уровень гемоглобина

Низкий гемоглобин или анемия — тревожное состояние, связанное со стойким ухудшением самочувствия. Однако, если показатель гемоглобина зашкаливает выше нормы, радоваться тоже не стоит — это грозит значительными проблемами с сердцем и сосудами. Об этом aif.ru заявил врач-трансфузиолог Станислав Работинский.
— Главный риск при повышенном гемоглобине — тромбозы. Густая, вязкая кровь с трудом проходит по мелким сосудам, резко повышая вероятность образования тромбов. Это может привести к инфаркту, инсульту, тромбоэмболии легочной артерии. Риск кровотечений при повышенном гемоглобине также может возрастать, — считает доктор.
По словам медика, стойкое повышение показателя может указывать на хронические болезни легких (ХОБЛ), сердца, почек и даже некоторые опухоли.
При повышенной вязкости крови следует пересмотреть питание. Рекомендуется сделать акцент на еду, в которой содержится таурин, например на морепродукты. Возможно, в организме не хватает белка, так как это также влияет на вязкость крови, передает телеканал «Царьград».