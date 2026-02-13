Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самому красивому в мире коту ищут «невесту» в Москве

В Москве владелица кота по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, который официально получил титул «самого красивого» в мире, собралась найти ему пару. Об этом хозяйка-заводчица питомца Дарья Грузинова рассказала РИА «Новости». Сейчас мохнатый красавчик проживает в её питомнике, и выбор «невест» у него большой.

Источник: Life.ru

«Мы работаем в своём питомнике: у нас есть свои кошки, свои коты. Мы в пределах своего питомника в основном и вяжем животных. У Далмора, естественно, есть кошки дома, так что кого-нибудь мы подберём», — поделилась Грузинова.

Напомним, абиссинский кот из России возглавил рейтинг лучших котов мира по версии WCF по итогам 2025 года. Полуторагодовалый питомец Дарлен Флер Далмор Блэк набрал 19,7 тысячи баллов, приняв участие в 51 выставке. Родился «самый красивый» кот в питомнике Дарьи Грузиновой в Москве.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.