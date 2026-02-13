Самому красивому в мире коту ищут «невесту» в Москве

«Мы работаем в своём питомнике: у нас есть свои кошки, свои коты. Мы в пределах своего питомника в основном и вяжем животных. У Далмора, естественно, есть кошки дома, так что кого-нибудь мы подберём», — поделилась Грузинова.
Напомним, абиссинский кот из России возглавил рейтинг лучших котов мира по версии WCF по итогам 2025 года. Полуторагодовалый питомец Дарлен Флер Далмор Блэк набрал 19,7 тысячи баллов, приняв участие в 51 выставке. Родился «самый красивый» кот в питомнике Дарьи Грузиновой в Москве.
