Диетолог Мухина объяснила, как умственная работа увеличивает расход калорий

Интенсивная умственная работа способна увеличить расход калорий на 21 процент, однако она не может заменить физическую активность. В беседе с НСН об этом рассказала диетолог Марият Мухина.
По словам специалиста, мозговая деятельность считается одной из самых энергозатратных, мозг потребляет около четверти всех калорий организма, составляя при этом лишь два процента от массы тела.
По словам Мухиной, незначительная умственная нагрузка повышает расход энергии на 2,1 процента от базового уровня, решение задач и анализ информации — на 6,8 процента, а экзамены или сложные расчеты — на 21 процент. Для человека со средним расходом 1200 калорий в день такая прибавка равняется дополнительным 240 килокалориям в час. Чтобы добиться аналогичного результата физическими упражнениями, потребуется 30 минут интенсивной езды на велотренажере или 25 минут бега в умеренном темпе.
Диетолог подчеркнула, что мозговая активность не является альтернативой спорту, во время нее организм теряет жидкость, поэтому важно пить воду и делать перерывы каждые 45−60 минут.
