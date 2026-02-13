Диетолог Мухина объяснила, как умственная работа увеличивает расход калорий

По словам Мухиной, незначительная умственная нагрузка повышает расход энергии на 2,1 процента от базового уровня, решение задач и анализ информации — на 6,8 процента, а экзамены или сложные расчеты — на 21 процент. Для человека со средним расходом 1200 калорий в день такая прибавка равняется дополнительным 240 килокалориям в час. Чтобы добиться аналогичного результата физическими упражнениями, потребуется 30 минут интенсивной езды на велотренажере или 25 минут бега в умеренном темпе.