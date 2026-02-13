В ГД предложили запретить молельные комнаты в многоквартирных домах

В Госдуму внесен законопроект о запрете организации молельных домов в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.
Законопроект об ограничении размещения молельных домов в многоквартирных домах внесен в Госдуму 13 февраля. Инициатива партии «Новые люди» поддержана различными фракциями и скорректирована с учетом мнения правительства РФ.
Проект, если он будет принят, то запретит проведение богослужений и религиозных обрядов в нежилых помещениях многоквартирных домов и пристроенных к ним. Разрешается только в жилых помещениях для личных духовных нужд жильцов. Также предполагается, что в случае одобрения изменения будут внесены в Жилищный кодекс РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуму внесли законопроект о ликвидации жилищно-строительных кооперативов. По замыслу авторов проекта, это решение может предотвратить хаос в данной сфере. Жилищно-строительные кооперативы хотят ликвидировать как способ управления домами.