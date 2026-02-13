В ГД предложили запретить молельные комнаты в многоквартирных домах

Проект, если он будет принят, то запретит проведение богослужений и религиозных обрядов в нежилых помещениях многоквартирных домов и пристроенных к ним. Разрешается только в жилых помещениях для личных духовных нужд жильцов. Также предполагается, что в случае одобрения изменения будут внесены в Жилищный кодекс РФ.