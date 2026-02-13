Ричмонд
Огненное цунами обрушилось на базы Одессы: главная новость СВО 13 февраля

Подпольщик Сергей Лебедев рассказал, какие объекты ВСУ подверглись ударам. Были попадания в Одессе и Николаеве.

Источник: Аргументы и факты

Одессу и Николаев накрыл пепел ВСУ: главная новость СВО 13 февраля.

В ночь на 13 февраля ВС РФ нанесли очередной массированный удар по инфраструктуре, связанной с ВПК Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал aif.ru, какие именно объекты были поражены в Одессе и Николаеве.

«Было попадание в порту Одессы, в склад. В украинских пабликах говорят о том, что там хранилось удобрение, но “удобрение” так сдетонировало, что в трёх кварталах от порта у некоторых людей стёкла треснули. То есть это было не совсем удобрение, мягко говоря», — отметил Лебедев.

В Николаевской области под удар попал объект двойного назначения. По данным подпольщика, в Баштанском районе региона атаке подверглась подстанция, снабжающая электричеством связанные с ВСУ промышленные предприятия, расположенные поблизости.

Кроме того, под Николаевом ударили по украинским военным — артиллеристам. «Судя по детонации, что-то получилось. Но какие потери понес противник, точно неизвестно», — сказал Лебедев.

Также много ударов, по информации подпольщика, сейчас наносится по цехам сборки беспилотников.

«Для сборки БПЛА достаточно помещения площадью всего 100−150 квадратных метров. Это необязательно должен быть завод, где обычно делают запчасти. Иногда беспилотники собирают практически в гаражных условиях, используя 3D-принтеры. При этом у противника получается всё очень хорошо. То есть производство дронов на Украине хорошо развито и в мелких точках», — сказал Лебедев.

