Эксперт Будник объяснил, как вопросы к ИИ могут вредить экологии

Будник обратил внимание на то, что две трети новых дата-центров строятся в регионах с дефицитом воды, таких как Аризона и северные провинции Китая, где компании привлекает дешевая земля и налоговые льготы. В США развитие ИИ фактически пущено на самотек, и, несмотря на заявления Google, Microsoft и Amazon о целях по нулевому углеродному следу к 2030 году, выбросы только растут. У Google они увеличились на 50 процентов за пять лет, у Microsoft на 29 процентов. Ожидается, что к 2030 году дата-центры в США будут потреблять 9 процентов всей электроэнергии страны.