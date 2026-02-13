Эксперт Будник объяснил, как вопросы к ИИ могут вредить экологии

Один текстовый запрос к нейросети потребляет в десять раз больше энергии, чем обычный поиск в Google. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт-практик в ИИ, цифровой трансформации и e-commerce, сооснователь ИИ-стартапов Иван Будник.
По словам специалиста, генерация изображения требует столько же электричества, сколько нужно для половины заряда смартфона. Если же задать искусственному интеллекту философский или абстрактный вопрос, энергопотребление может вырасти в 50 раз по сравнению с обычным поиском.
По словам Будника, для охлаждения серверов в дата-центрах используется питьевая вода, так как она не забивает трубы и не разъедает оборудование. Один средний центр ежедневно расходует миллион литров, что сравнимо с потреблением города на 50 тысяч человек, при этом 80 процентов воды уходит безвозвратно через испарение. К 2027 году мировая ИИ-индустрия израсходует 6,6 триллиона литров пресной воды.
Будник обратил внимание на то, что две трети новых дата-центров строятся в регионах с дефицитом воды, таких как Аризона и северные провинции Китая, где компании привлекает дешевая земля и налоговые льготы. В США развитие ИИ фактически пущено на самотек, и, несмотря на заявления Google, Microsoft и Amazon о целях по нулевому углеродному следу к 2030 году, выбросы только растут. У Google они увеличились на 50 процентов за пять лет, у Microsoft на 29 процентов. Ожидается, что к 2030 году дата-центры в США будут потреблять 9 процентов всей электроэнергии страны.
Китай, напротив, реализует проект «Восточные данные — западные вычисления», перенося мощности в холодные северные регионы, где требуется меньше энергии на охлаждение и больше доступа к возобновляемым источникам. Россия экономит ресурсы благодаря климату, используя технологию фрикулинга, при которой серверы охлаждаются забортным воздухом без воды и хладагентов.
Эксперт подчеркнул, что проблема заключается не в самом существовании ИИ, а в способах его использования. Традиционный поиск извлекает готовые данные, тогда как генеративный ИИ синтезирует ответ заново, задействуя триллионы параметров и нагружая графические процессоры, работающие при высоких температурах. Это ускоряет износ оборудования и рост электронных отходов.
Ранее в Кремле заявили, что в пресс-службе президента России используют ИИ.