CAS отклонил апелляцию Гераскевича на отстранение от Игр

Спортивный арбитражный суд отклонил жалобу украинского скелетониста Владислава Гераскевича на аннулирование аккредитации на Олимпиаде-2026.

Источник: Аргументы и факты

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на дисквалификацию с олимпийского турнира.

Ранее Международный олимпийский комитет аннулировал аккредитацию спортсмена после его отказа выполнить требования, касающиеся экипировки. Речь шла о шлеме с изображениями погибших украинских спортсменов, который, по позиции МОК, нарушал пункт 50.2 Олимпийской хартии, запрещающий политические демонстрации на олимпийских объектах.

По официальной версии МОК, президент организации Кирсти Ковентри лично встречалась с Гераскевичем и разъясняла требования регламента. После отказа изменить позицию было принято решение об аннулировании его аккредитации.

Владислав Гераскевич — участник нескольких Олимпийских игр, представляющий Украину в скелетоне. На Играх-2026 в Италии он заявил о намерении выступать в шлеме с изображениями погибших спортсменов. Ряд украинских атлетов также демонстрировали политические лозунги, что привело к дисциплинарным решениям со стороны организаторов.

Ранее сообщалось, что троих украинских спортсменов отстранили от соревнований на Олимпиаде из-за политических лозунгов. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что российским спортсменам необходимо строго соблюдать требования регламента. По ее словам, размещение изображений на экипировке также рассматривается как отвлечение от спортивного характера соревнований.