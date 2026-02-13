CAS отклонил апелляцию Гераскевича на отстранение от Игр

Владислав Гераскевич — участник нескольких Олимпийских игр, представляющий Украину в скелетоне. На Играх-2026 в Италии он заявил о намерении выступать в шлеме с изображениями погибших спортсменов. Ряд украинских атлетов также демонстрировали политические лозунги, что привело к дисциплинарным решениям со стороны организаторов.