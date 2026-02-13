22 иностранца за год получили разрешение на проживание в Ростовской области

По словам подполковника полиции, разрешения получили мигранты, которые не согласны с политикой и идеологией своих стран и разделяют традиционные российские ценности. Среди них — выходцы из Италии, Румынии, США, Латвии, Литвы, Германии и Польши. Всего в 2025 году таких заявлений было 22.