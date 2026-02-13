Ричмонд
22 иностранца за год получили разрешение на проживание в Ростовской области

Среди них — граждане Италии, США, Германии и других стран, не принимающих политику своих государств.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за год 22 иностранных гражданина получили разрешение на временное проживание. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на замначальника регионального ГУ МВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Виктора Марунчака.

По словам подполковника полиции, разрешения получили мигранты, которые не согласны с политикой и идеологией своих стран и разделяют традиционные российские ценности. Среди них — выходцы из Италии, Румынии, США, Латвии, Литвы, Германии и Польши. Всего в 2025 году таких заявлений было 22.

Одновременно в 2025 году принято 35 решений о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении натурализованных граждан.

