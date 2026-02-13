Ричмонд
Сменивший гражданство россиянин Семирунний завоевал серебро на Олимпиаде

Конькобежец Владимир Семирунний, который после смены спортивного гражданства стал представлять Польшу, завоевал серебряную медаль на дистанции 10 тысяч метров на Олимпиаде-2026.

Результат Семирунния составил 12 минут и 39,08 секунды. На первом месте оказался представитель Чехии Методей Йилек с 12 минутами и 33,43 секунды. На третьем месте расположился спортсмен из Нидерландов Йоррит Бергсма.

Семируннию 23 года. Он является чемпионом России на дистанции 10 тысяч метров.

В 2023 году он перешел в сборную Польши, а в 2025 завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 10 тысяч метров и бронзу на пять тысяч метров.

Тем временем российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что после выступления в индивидуальном турнире на Олимпийских играх планирует задержаться в Италии. По словам спортсмена, он улетает в Россию только 23 февраля.

Петр Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы в соревнованиях одиночников на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его непрыжковые элементы судьи оценили наивысшим, четвертым уровнем сложности.