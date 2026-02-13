«Родители в официальном браке не состояли, мужчина умер». Белорусские судэксперты установили отцовство детей по ДНК родного дяди

Жительница Гродно обратилась в ведомство с просьбой установить биологическое родство двух ее сыновей с умершим мужчиной. Родители не состояли в официальном браке. В ведомстве уточнили, что для того, чтобы оформить пенсию по потере кормильца на несовершеннолетних детей, а также для решения наследственных вопросов понадобилась помощь судебных экспертов.