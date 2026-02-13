«Родители в официальном браке не состояли, мужчина умер». Белорусские судэксперты установили отцовство детей по ДНК родного дяди

Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси судэксперты доказали отцовство детей по ДНК родного дяди. Подробности озвучили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Жительница Гродно обратилась в ведомство с просьбой установить биологическое родство двух ее сыновей с умершим мужчиной. Родители не состояли в официальном браке. В ведомстве уточнили, что для того, чтобы оформить пенсию по потере кормильца на несовершеннолетних детей, а также для решения наследственных вопросов понадобилась помощь судебных экспертов.

«Биологические материалы предполагаемого отца для исследования отсутствовали», — обратили внимание в ГКСЭ.

И заметили, что указанный факт не исключает возможности проведения генетической экспертизы биологического родства по мужской генетической линии.

«Судебные эксперты отобрали биологические образцы у двух сыновей заявительницы и родного дяди предполагаемого отца», — привели подробности в ведомстве.

Результаты подтвердили факт биологического родства по мужской генетической линии. Теперь у гродненки есть возможность обратиться в суд.

