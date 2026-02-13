В «Круге добра» рассказали, какую икону подарили Путину

Икона «Целительница» — это одна из главных святынь Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве, изображающая Богородицу, исцеляющую больного юношу. Она известна и почитаема в монастыре с XVIII века. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла она считается покровительницей фонда «Круг добра».