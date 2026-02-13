Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Круге добра» рассказали, какую икону подарили Путину

РИА Новости: Путину подарили чудотворноую икону «Целительница».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил в подарок современный список чудотворной иконы «Целительница» с исцеляющей юношу Богородицей из московского Алексеевского ставропигиального женского монастыря, эта икона — покровительница Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра», рассказали в фонде РИА Новости.

Руководитель фонда «Круг добра» протоиерей Александра Ткаченко преподнес Путину икону Божией Матери «Целительница» в пятницу.

«Список иконы по-прежнему находится в Алексеевском ставропигиальном женском монастыре. Преподнесен современный список. Благословением патриарха икона Божией Матери “Целительница” определена знамением покровительства Богородицы Фонду “Круг добра”, — рассказали в фонде РИА Новости.

Икона «Целительница» — это одна из главных святынь Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве, изображающая Богородицу, исцеляющую больного юношу. Она известна и почитаема в монастыре с XVIII века. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла она считается покровительницей фонда «Круг добра».