В «Круге добра» рассказали, какую икону подарили Путину

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил в подарок современный список чудотворной иконы «Целительница» с исцеляющей юношу Богородицей из московского Алексеевского ставропигиального женского монастыря, эта икона — покровительница Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра», рассказали в фонде РИА Новости.
Руководитель фонда «Круг добра» протоиерей Александра Ткаченко преподнес Путину икону Божией Матери «Целительница» в пятницу.
«Список иконы по-прежнему находится в Алексеевском ставропигиальном женском монастыре. Преподнесен современный список. Благословением патриарха икона Божией Матери “Целительница” определена знамением покровительства Богородицы Фонду “Круг добра”, — рассказали в фонде РИА Новости.
Икона «Целительница» — это одна из главных святынь Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве, изображающая Богородицу, исцеляющую больного юношу. Она известна и почитаема в монастыре с XVIII века. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла она считается покровительницей фонда «Круг добра».