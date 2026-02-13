Подводный кабель между Польшей и Швецией отключили из-за неисправности

Компания «Польские электроэнергетические сети» (PSE) в пятницу, 13 февраля, сообщила о временном отключении подводного кабеля в Балтийском море, соединяющего Польшу со Швецией, в связи с возникшей неисправностью.
— Соединение Польша — Швеция временно отключено из-за неисправности, — говорится в сообщении.
Согласно версии PSE, авария, предположительно, не была вызвана «преднамеренными действиями». По данным энергетической биржи NordPool, авария произошла 11 февраля около 20:00 (22:00 по московскому времени — прим. «ВМ»), а восстановление работы кабеля запланировано на ночь с 13 на 14 февраля, передает ТАСС.
Речь идет о подводном кабеле SwePol Link длиной свыше 200 километров, который проходит по дну Балтийского моря и соединяет электростанцию, расположенную в окрестностях польского Слупска со шведской электростанцией рядом с Карлсхамном.
21 февраля 2025 года в Балтийском море произошло повреждение кабеля, который расположен между Финляндией и Германией — разрыв возник в исключительной экономической зоне Швеции. 31 марта СМИ сообщили, что расследование повреждений энергокабелей в Балтийском море не выявило доказательств причастности России к этому.