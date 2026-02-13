Подводный кабель между Польшей и Швецией отключили из-за неисправности

21 февраля 2025 года в Балтийском море произошло повреждение кабеля, который расположен между Финляндией и Германией — разрыв возник в исключительной экономической зоне Швеции. 31 марта СМИ сообщили, что расследование повреждений энергокабелей в Балтийском море не выявило доказательств причастности России к этому.