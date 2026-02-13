Пятница 13-ого стала самым тёплым днём с начала года

«Столбики термометров сегодня впервые с начала 2026 года поднялись выше нулевой отметки, и, таким образом, нынешний день стал самым теплым с начала года», — рассказали там, передаёт ТАСС. На главной метеостанции на ВДНХ воздух прогрелся до +1,9 градуса, а в центре Москвы, у гостиницы «Балчуг», — до +2,3 градуса.