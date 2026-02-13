Ричмонд
Пятница 13-ого стала самым тёплым днём с начала года

Пятница, 13 февраля, стала самым тёплым днём в столичном регионе с начала 2026 года. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Источник: Life.ru

«Столбики термометров сегодня впервые с начала 2026 года поднялись выше нулевой отметки, и, таким образом, нынешний день стал самым теплым с начала года», — рассказали там, передаёт ТАСС. На главной метеостанции на ВДНХ воздух прогрелся до +1,9 градуса, а в центре Москвы, у гостиницы «Балчуг», — до +2,3 градуса.

Синоптики прогнозируют, что ночью местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура в Москве составит от +1 до +3 градусов, по области — от −2 до +3. Днём 14 февраля потепление сохранится: воздух может прогреться до +4 градусов.

А ранее москвичей предупредили о резком похолодании в начале следующей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра, похолодание будет сопровождаться западным и северо-западным ветром, а также сильной гололедицей.

Больше материалов о событиях и тенденциях в столице — ищите в разделе «Москва» на Life.ru.