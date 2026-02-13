Дизайнер Hello Kitty Юко Ямагучи уходит из Sanrio после 46 лет работы

«Мы хотели бы выразить нашу благодарность Юко Ямагучи за многолетнюю работу и планируем, что она продолжит оказывать консультации и поддержку в качестве советника», — говорится в заявлении.
Преемницей станет дизайнер под псевдонимом Ая, которая уже работала вместе с Ямагучи. Полная передача полномочий ожидается в 2026 году.
Hello Kitty появилась в 1974 году. Изначально её придумал основатель Sanrio Синтаро Цудзи как белую кошечку-девочку из пригорода Лондона. Спустя год изображение появилось на виниловом кошельке — и началась глобальная экспансия. Сейчас у бренда есть парки развлечений, мультсериалы, а в 2028 году Warner Bros. выпустит полнометражный фильм.
Забавная деталь, достойная внимания на фоне ухода легендарного дизайнера Hello Kitty: в украинских магазинах военного снаряжения стала набирать популярность розовая экипировка для бойцов ВСУ. В продаже — наушники, магазины, шевроны и даже чехлы для бронепластин с изображением той самой кошки. Как такой яркий цвет помогает маскировке на поле боя, продавцы не объясняют, но в качестве отзывов выкладывают фото бойцов с передовой в розовом. Hello Kitty, ставшая символом мира и коммерции, неожиданно обрела второе дыхание в окопах.
