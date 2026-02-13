США не хотят разрывать отношения с Китаем, но есть важный нюанс общения между странами

В США высказались о дальнейших отношениях с Китаем. В Вашингтоне отметили, что не хотели бы разрывать отношение с Пекином, но есть важный нюанс. Свое мнение по этому вопросу высказал американский министр финансов Скотт Бессент.
«Китай — вторая экономика мира. Мы не хотим расставаться с Китаем, мы хотим сократить риски», — резюмировал политик в интервью телеканалу CNBC.
США стремятся к честной торговле с Китаем, но намерены снижать риски. Что думает по этому вопросу Китай, в Вашингтоне не сказали.
Пока США рассуждают о своей позиции в дальнейших отношениях с Китаем, партнерство Москвы и Пекина продолжает развиваться во всех сферах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для Кремля отношения с КНР — приоритет в международной политике. Причем Москва фиксирует политическую волю Пекина на продолжение развития отношений и ее поддерживает.