Трамп: Зеленский может упустить возможность для урегулирования конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский должен двигаться в направлении урегулирования конфликта, иначе он может упустить возможность для установления мира. Об этом в пятницу, 13 февраля, заявил американский президент Дональд Трамп.
— Зеленский должен двигаться. Россия хочет заключить сделку, и Зеленский должен двигаться, иначе он упустит отличную возможность. Он должен двигаться, — цитирует Трампа телеканал CNN.
Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что преждевременно восхищаться действиями Трампа, пока ситуация на Украине не урегулирована. Он отметил, что говорить о результатах пока рано.
В СМИ появилась информация, что представители Киева и Вашингтона обсудили график, в который входит подготовка проекта мирного соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине вместе с выборами в мае.
Западные журналисты также сообщили, что Владимир Зеленский опасается, что Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с Россией по завершению конфликта на Украине без участия ее руководства.