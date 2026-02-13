Минюст РФ внес в реестр иноагентов трех журналисток и одного активиста

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иностранных агентов журналисток Марию Лацинскую*, Марину Охримовскую* и Галину Сидорову*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Кроме того, Минюст добавил в соответствующий реестр активиста Михаила Орешникова*, проект «Открытое пространство»* и сетевой ресурс Agentura.ru*.
При этом из списка «в связи с утратой признаков иностранного агента» исключили основателя холдинга Zenden Андрея Павлова и благотворительный фонд развития филантропии.
Напомним, ранее сообщалось, что Минюст России внес в реестр иностранных агентов журналистку Полину Милушкову*, шахматиста Дениса Билунова* и сопредседателя партии «Демократический выбор» Игоря Драндина*.
* Признаны в России иностранными агентами.