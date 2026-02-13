Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст РФ внес в реестр иноагентов трех журналисток и одного активиста

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов журналисток Марию Лацинскую, Марину Охримовскую и Галину Сидорову.

Источник: Аргументы и факты

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иностранных агентов журналисток Марию Лацинскую*, Марину Охримовскую* и Галину Сидорову*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Кроме того, Минюст добавил в соответствующий реестр активиста Михаила Орешникова*, проект «Открытое пространство»* и сетевой ресурс Agentura.ru*.

При этом из списка «в связи с утратой признаков иностранного агента» исключили основателя холдинга Zenden Андрея Павлова и благотворительный фонд развития филантропии.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюст России внес в реестр иностранных агентов журналистку Полину Милушкову*, шахматиста Дениса Билунова* и сопредседателя партии «Демократический выбор» Игоря Драндина*.

* Признаны в России иностранными агентами.